Антикризисная поддержка экономики России составила 1,15 трлн рублей
10:53, 30 января 2009Финансы
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Это более 5% ВВП
Финансирование из бюджета антикризисной поддержки экономики РФ к настоящему времени уже составило 1,145 триллиона рублей, заявил в пятницу вице-премьер-глава Минфина Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости..
Выступая на правительственном часе в Госдуме, Кудрин отметил, что этот объем составляет 2,9% расходов бюджета и 5,2-5,4% ВВП.
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