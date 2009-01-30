Антикризисная поддержка экономики России составила 1,15 трлн рублей

10:53, 30 января 2009
Финансы
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Это более 5% ВВП

Финансирование из бюджета антикризисной поддержки экономики РФ к настоящему времени уже составило 1,145 триллиона рублей, заявил в пятницу вице-премьер-глава Минфина Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости..

Выступая на правительственном часе в Госдуме, Кудрин отметил, что этот объем составляет 2,9% расходов бюджета и 5,2-5,4% ВВП.

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