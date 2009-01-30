Антикризисная поддержка экономики России составила 1,15 трлн рублей

Финансирование из бюджета антикризисной поддержки экономики РФ к настоящему времени уже составило 1,145 триллиона рублей, заявил в пятницу вице-премьер-глава Минфина Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости..

Выступая на правительственном часе в Госдуме, Кудрин отметил, что этот объем составляет 2,9% расходов бюджета и 5,2-5,4% ВВП.