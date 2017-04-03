В МВФ прогнозируют умеренное влияние блокады ОРДЛО на экономический рост Украины – НБУ

Решение ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда о предоставлении нашей стране очередного транша кредита на 1 млрд долл. было принято после дополнительного изучения экспертами Фонда возможного влияния торговой блокады на украинскую экономику и обновление макроэкономических прогнозов с учетом предоставленных оценок Национального банка и Министерства финансов.

Об этом сообщили в НБУ, комментируя решение МВФ о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

«Эксперты МВФ пришли к выводу, что ситуация будет иметь умеренное влияние на темпы экономического роста и состояние платежного баланса и не будет представлять угрозы для выполнения инфляционных целей НБУ», - отметил регулятор.

Нацбанк подчеркнул, что условием предоставления очередного транша было достижение Украиной значительного прогресса в очищении и стабилизации банковской системы.

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«Приветствую решение МВФ о выделении четвертого транша финансирования, предоставленного в рамках EFF для пополнения международных резервов и, как следствие, укрепления финансовой стабильности Украины. Это настоящий вотум доверия со стороны международного финансового сообщества», - отметила председатель НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, жесткие стресс-тесты для ведущих банков, стремление усовершенствовать стандарты и решительные шаги, в частности, во время успешного вхождения государства в капитал «ПриватБанка», имели важную роль в обеспечении стабильности финансовой системы.

«НБУ продолжит работать над тем, чтобы все банки в Украине функционировали на высшем уровне нормативной практики и прозрачности, которые, по нашему мнению, должны быть обязательными для стимулирования устойчивого и сбалансированного роста Украины», - добавила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.