Очередной транш кредита МВФ положительно скажется на стабильности гривни – Минфин

Очередной транш кредита Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. будет зачислен в международные резервы Национального банка Украины, что положительно скажется на стабильности национальной валюты.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины на официальном сайте, комментируя решение МВФ о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

«Доверие Международного валютного фонда является одной из необходимых предпосылок для привлечения мировых инвесторов в Украину. Продолжение сотрудничества Украины и МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования подтверждает настроенность Украины на проведение структурных реформ и преобразований для обеспечения устойчивого развития», - отмечается в сообщении.

В Минфине подчеркнул, что предоставление очередного транша означает соблюдение сторонами программы своих обязательств и положительную оценку Фондом реформ, которые внедряет Украина.

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Также сообщается, что после совместной работы в начале марта Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне относительно содержания Меморандума об экономической и финансовой политике, который содержит изложение политики и стратегии Украины в рамках программ EFF в 2017-2018 годах, нацеленной на обеспечение экономического роста путем проведения структурных реформ и создания условий для самодостаточного развития.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда завершила третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.