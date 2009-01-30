Внимание! Кредитный союз

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает одесскую милицию сосредоточить внимание на деятельности кредитных союзов в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании коллегии Главного управления МВД Украины в Одесской области.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в Одесской области в данное время работает 50 кредитных союзов, в которых аккумулировано свыше 100 млн. грн. средств граждан.

«Поэтому службам БЭП, другим соответствующим подразделениям (нужно) реагировать на каждый сигнал граждан о невыплате им денег кредитными союзами. Каждый утраченный день или неделя могут привести к выводу средств», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в Одесской области с начала этого года возбуждено пять уголовных дел в отношении должностных лиц трех кредитных союзов.