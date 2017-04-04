Пятый транш кредита МВФ может поступить в мае - Данилюк

Украина в текущем году планирует получить от Международного валютного фонда четыре транша кредита, в том числе следующий – пятый транш по действующей программе - может поступить в мае.

«На этот год планировалось 4 транша, и мы планируем эти четыре транша получить», - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире «5 канала».

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По его словам, следующий транш, который будет пятым в рамках действующей программы МВФ, может поступить в мае текущего года.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.