Будущее рубля

Центробанк РФ располагает достаточными возможностями для удержания курса рубля к бивалютной корзине в рамках установленного коридора, заявил глава Банка России Сергей Игнатьев в пятницу на "правительственном часе" в Госдуме, сообщает РИА Новости..

"Банк России будет использовать для удержания курса в рамках коридора валютные интервенции, процентные ставки и ограничение предоставления ликвидности", - сказал Игнатьев.

ЦБ РФ с 23 января установил верхнюю границу коридора допустимых колебаний стоимости бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на уровне 41 рубль, что при текущем курсе 1,3 доллара за один евро соответствует примерно 36 рублям за доллар. Спустя неделю курс национальной валюты вплотную подошел к верхней границе - на 11.48 мск стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по котировкам на ММВБ, составила 39,99 рубля.