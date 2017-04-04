МВФ одобрил политику Нацбанка и призвал защитить его независимость

Ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд одобрил денежно-кредитную политику Национального банка и призвал защитить независимость регулятора.

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"Национальный банк Украины умело управлял денежно-кредитной политикой в очень сложный период. Важно защитить независимость НБУ, а денежно-кредитная политика по-прежнему должна быть сосредоточена на сдерживании инфляции и восстановлении международных резервов в рамках гибкого режима обменного курса", – говорится в переданном УНИАН сообщении фонда со ссылкой на заявление первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу.

По его словам, выполнение указанных условий создаст возможность для постепенного устранения административных ограничений на валютном и денежно-кредитном рынках, введенных для стабилизации гривни.

"Впечатляющий прогресс был достигнут в восстановлении банковской системы, но необходимо продолжать усилия по восстановлению устойчивости банков и укреплению их способности обеспечивать рост", – добавил Липтон.

Также он отметил, что недавняя национализация крупнейшего банка Украины стала важным шагом для обеспечения финансовой стабильности, но теперь необходимо обеспечить погашение кредитов, чтобы минимизировать расходы налогоплательщиков, а также завершить рекапитализацию других банков и устранение связанных с ними рисков.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и единожды третьего транша.

Согласно предварительным заявлениям украинских властей, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы – гривни.