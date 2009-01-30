Банки Киева покупают доллар за 7,97 грн., продают – 8,13 грн.

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Киева увеличился на 0,06%, по сравнению с 29 января, и сегодня составил 7,97 грн., продажи – уменьшился на 0,05% - до 8,13 грн.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках столицы сегодня уменьшился на 0,7%, по сравнению с 29 января, и составил 10,31 грн., продажи – уменьшился на 1,8% - до 10,72 грн.

Средний курс покупки российского рубля в столичных банках уменьшился на 3,6%, по сравнению с 29 января, и сегодня составил 0,21 грн., продажи – на 1,3% - до 0,25 грн.

Курс валют, установленный на сегодня в банках столицы:

«УкрСиббанк»: доллар США – 7,90/8,15 грн., евро – 10,20/10,65 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,70/8,07 грн., евро – 10,00/10,60 грн., рубль – 0,21/0,26 грн.;

«Диамантбанк»: доллар США – 7,95/8,15 грн., евро – 10,25/10,90 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.