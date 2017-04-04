Порошенко поблагодарил главу МВФ за предоставление Украине очередного транша

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поблагодарил Директора-распорядителя МВФ за ее личный вклад в положительное решение о выделении Украине очередного транша Международного валютного фонда в объеме 1 млрд долларов США.

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Петр Порошенко и Кристин Лагард обсудили состояние внедрения структурных реформ, в частности судебной реформы, усиление борьбы с коррупцией и осуществление налоговой реформы.

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Кристин Лагард также приветствовала запуск в Украине открытого электронного реестра возмещения НДС.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и единожды третьего транша.

Согласно предварительным заявлениям украинских властей, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы – гривни.