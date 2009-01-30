Рост ВВП России в 2009 году будет нулевым

Министр финансов России Алексей КУДРИН прогнозирует нулевой рост ВВП Российской Федерации в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления в Государственной думе.

"Темпы экономического роста, скорее всего, будут около нулевой отметки", - сказал А.КУДРИН.

В то же время в документах Минфина России, подготовленных к заседанию Госдумы, сообщается, что темпы роста российского ВВП в 2008 году снизились до 6% с 8,1% в 2007 году.

А.КУДРИН также сообщил, что доходы РФ от экспорта в 2009 году снизятся на 200 млрд. долл. до 269 млрд. долл.

По его словам, отток капитала из России в 2009 году составит около 100-110 млрд. долл. Он напомнил, что в 2008 году чистый отток капитала из России составил 130 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует некоторое сокращение ВВП в странах СНГ в нынешнем году и возобновление роста в следующем году.

Согласно прогнозу, во всех странах СНГ с учетом России в 2009 г. ожидается сокращение ВВП на 0,4% и прирост в 2010 г. на 2,2%. Эти цифры меньше на 3,6 процентных пункта и 2,3 процентных пункта, соответственно, в сравнении с теми прогнозами, которые фонд опубликовал в ноябре 2008 г.

При этом МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2009 год до уровня минус 5%.