Не деньги, а правила нужны миру в условиях кризиса

В условиях кризиса миру нужны не деньги, а правила, за которые намерена бороться Италия в период своего председательствования в "большой восьмерке". Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр экономики и финансов Италии Джулио Тремонти.

"Большее регулирование, а не увеличение капитала поможет справиться с финансовой анархией. Нам необходимо больше правил и большая скоординированность действий", - подчеркнул Дж.Тремонти, уточнив, что "правовые стандарты" должны, в основном, опираться на соглашения, существующие в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Итальянский министр предложил создать своеобразный "кодекс", с помощью которого будет осуществляться контроль за "чистоплотностью и прозрачностью" финансового сектора путем мониторинга и оценок, составления "черных списков". Согласно его идее, нужно выработать свод международных этических правовых стандартов, которые позволят обеспечить открытое управление финансами в целях защиты граждан и их сбережений.

Дж.Тремонти отметил, что новые правила финансовых рынков необходимо вывести за рамки "большой восьмерки" и сориентировать для работы с "двадцаткой".

Однако начинать Италия все равно будет с "ближнего круга". Первый экономический саммит с участием министров финансов состоится в Риме 13-14 февраля в составе представителей лишь семи ведущих индустриальных стран. "Двадцатка", в которую, помимо "восьмерки", входят Саудовская Аравия, Аргентина, Бразилия, Австралия, Китай, Южная Корея, Индия, Индонезия, Мексика, ЮАР, Турция и ЕС, впервые соберется в Лондоне весной. Затем представители ряда стран будут приглашены на расширенные дискуссии в рамках саммита "большой восьмерки" на итальянском острове Маддалена в июле.