Гройсман прокомментировал решение МВФ выделить Украине $1 миллиард

Получение Украиной четвертого транша Международного валютного фонда в 1 млрд долл. является свидетельством успеха структурных реформ, правильности курса на экономической рост, и может привлечь крупных иностранных инвесторов в страну.

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Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Это подтверждение доверия к Украине, к нашему курсу на обеспечение экономического роста страны путем проведения структурных реформ, необходимых для создания предпосылок для самодостаточного развития Украины», - отметил премьер.

По его словам, эффективные реформы, включающие реформу пенсионной системы, медицины, образования, оборота земель и управления госсобственностью, нужны в первую очередь Украине, а не МВФ.

«Средства, которые мы получим, пойдут на увеличение резервов НБУ, что положительно скажется на стабильности национальной валюты. Но еще более важно то, что подтверждение доверия Международного валютного фонда является одной из необходимых предпосылок для привлечения мировых инвесторов к Украине», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране четвертого кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

По информации Фонда, предоставление очередного транша кредита увеличит объем полученного нашей страной финансирования в рамках программы EFF до 8,38 млрд долл. США.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и единожды третьего транша.