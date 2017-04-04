"Украина идет несколько иным путем": Данилюк рассказал о реформе без повышения пенсионного возраста

Проведение пенсионной реформы является чрезвычайно актуальным вопросом не для Международного валютного фонда, а для самой Украины, заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире «5 канала».

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«Без этого мы не можем повысить уровень пенсий для украинцев и дать гарантии, что люди будут стабильно получать пенсии через 2-3 года, поскольку ситуация ухудшается и нужно делать серьёзные шаги. Поэтому это наша принципиальная позиция, и она поддерживается МВФ», – сказал министр.

Он отметил, что вопрос проведения пенсионной реформы уже давно обозначен почти во всех меморандумах с МВФ и сейчас он чрезвычайно актуален из-за демографической ситуации и ситуации на рынке труда.

Отвечая на вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, Данилюк отметил, что Украина идет несколько иным путем, планируя устранить злоупотребления и необоснованные льготы в пенсионной системе, вывести из Пенсионного фонда не свойственные ему расходы, а также сделать систему более справедливой посредством введения параметра минимального стажа.

«Если мы сравниваем двух людей, один из которых проработал 40 лет, а второй – 15, то у них должны несколько отличаться права на получение пенсий. Если у человека, например, не будет минимального стажа, то он не сможет выйти на пенсию в том же возрасте, что и человек, у которого этот стаж есть», – пояснил министр, отметив при этом, что даже имея минимальный стаж, человек не сможет выйти на пенсию ранее достижения пенсионного возраста.

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Как сообщал УНИАН, в МВФ заявили, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

«Несмотря на крупные бюджетные корректировки, государственный долг остается высоким. Актуальность структурных фискальных реформ для обеспечения устойчивости в среднесрочной перспективе возросла, поскольку растет давление от повышения заработной платы и пенсий», – отмечается в сообщении фонда со ссылкой на первого заместителя директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

Совет директоров Международного валютного фонда завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и единожды третьего транша.

Согласно предварительным заявлениям украинских властей, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы – гривни.