Правительство не справится с кризисом только с помощью ротации

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что правительство не справится с экономическим кризисом с помощью только кадровых ротаций.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

"БЮТ будет пытаться в очередной раз навязать ВРУ кадровую возню вместо борьбы с кризисом. Заявления представителей этой политической силы о том, что они готовы включать в правительство кого угодно независимо от фракционной принадлежности стоит расценивать как начало формального входа КПУ в коалицию", - заявил И.КРИЛЬ, комментируя возможные кадровые ротации в правительстве.

Политик отмечает, что существующая коалиция не способна самостоятельно решить ни одного вопроса. "Инициативы Ю.ТИМОШЕНКО воплощаются только тогда, когда за них голосуют ее постоянные партнеры – КПУ. Получить их благосклонность она может только кадровыми назначениями. И премьер-министр уже начала этот процесс. Стоит вспомнить о восстановлении в должности главы Госкомархивов члена КПУ Ольги ГИНЗБУРГ", - напомнил И.КРИЛЬ.

По мнению народного депутата, премьер-министр предложит КПУ выдвинуть своих кандидатов на должности в гуманитарном блоке правительства. "Хочу напомнить, что лидер БЮТ никогда не интересовалась культурой и образованием. Даже больше - ей постоянно мозолят глаза достижения команды Президента в реформировании высшего образования и возрождении национальной памяти. Поэтому привлечением коммунистов к правительству Ю.ТИМОШЕНКО убивает сразу двух зайцев - получает большинство в парламенте и блокирует инициативы Президента в этих сферах чужими руками", – сказал лидер “Единого центра”.

Депутат отметил, что сегодня улучшить ситуацию можно только путем отставки всего действующего правительства. «Хочу напомнить, что мы еще во время его формирования говорили: если во главе Кабинета Министров будет кандидат в Президенты – будут проблемы. Так, к сожалению, и произошло», - отметил И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 27 января первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что совет коалиции на будущей неделе рассмотрит возможные кадровые ротации в правительстве.