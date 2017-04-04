Украина сможет получить $1 миллиард от МВФ через несколько дней

Решение Совета директоров Международного валютного фонда о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины дает возможность получить четвертый транш кредита в объеме 1 млрд долл. через несколько дней.

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Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована.

«Сегодня (3 апреля – ред.) Совет директоров утвердил третий пересмотр программы расширенного финансирования для Украины. Это дает возможность получить четвертый транш кредита для Украины через несколько дней», - написал Рашкован.

По его словам, дискуссия на Совете МВФ была оживленной, но представители всех стран, кроме одной, поддержали решение в пользу Украины.

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Рашкован подчеркнул, что решение Фонда подтверждает поддержку проводимых в Украине структурных преобразований, однако теперь нужно готовиться к четвертому пересмотру, для чего требуется ускорить реформы, включая земельную, пенсионную, фискальную, антикоррупционную и реформу госуправления.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.