Украина сможет получить $1 миллиард от МВФ через несколько дней
По словам Рашкована, дискуссия на Совете МВФ была оживленной, но представители всех стран, кроме одной, поддержали решение в пользу Украины.
Решение Совета директоров Международного валютного фонда о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины дает возможность получить четвертый транш кредита в объеме 1 млрд долл. через несколько дней.
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Об этом сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook со ссылкой на представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована.
«Сегодня (3 апреля – ред.) Совет директоров утвердил третий пересмотр программы расширенного финансирования для Украины. Это дает возможность получить четвертый транш кредита для Украины через несколько дней», - написал Рашкован.
По его словам, дискуссия на Совете МВФ была оживленной, но представители всех стран, кроме одной, поддержали решение в пользу Украины.
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Рашкован подчеркнул, что решение Фонда подтверждает поддержку проводимых в Украине структурных преобразований, однако теперь нужно готовиться к четвертому пересмотру, для чего требуется ускорить реформы, включая земельную, пенсионную, фискальную, антикоррупционную и реформу госуправления.
Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.
Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.
Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.
Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.