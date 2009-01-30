УкрСиббанк увеличит уставный капитал

«УкрСиббанк» намерен увеличить уставный капитал на 1,275 млрд. грн. – до 5,280 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

Согласно предоставленной информации, банк намерен выпустить 25 млрд. 500 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,05 грн.

При этом указывается, что на собрании 12 февраля т.г. акционеры примут решение о том, будет размещение акций закрытым (частным) или открытым (публичным). Допэмиссию планируется провести с 9 по 27 апреля т.г.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 55,697 млрд. грн., обязательства – 50,827 млрд. грн., собственный капитал – 4,870 млрд. грн., уставный капитал – до 4,005 млрд. грн.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Также украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495%.