Наличная гривня вскоре укрепится до 8,00 грн./долл. – эксперт

В течение ближайших недель стоит ожидать отката наличного курса до 8,00 грн./долл. при условии, что Национальный банк продолжит поддержку межбанковского валютного рынка.

Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик компании «Astrum Investment Management» Марьян ФЕДОРИШИН.

«Как мы и ожидали, межбанковский валютный рынок стабилизировался на уровне 7,80-7,85 грн./долл., котировки на протяжении четверга доходили до 7,70 грн. Наличный рынок не спешит корректироваться в сторону понижения курса доллара. Шаткость курса гривни, которая была продемонстрирована в прошлую пятницу, мотивирует население держать активы в иностранной валюте, таким образом, увеличивая спрос на доллар и уменьшая его предложение», – комментирует эксперт.

Однако, по его словам, гривня «держится» во многом за счет дефицита ликвидности.

НБУ удается удерживать курс благодаря дефициту ликвидности – к концу месяца ставки межбанковского кредитования в гривне выросли до 30-50%, а объем средств банков на счетах НБУ сократился до минимума за последних два месяца – 17,1 млрд. грн., сообщил М.ФЕДОРИШИН.

Напомним, на сегодня в коммерческих банках Киева средний курс покупки доллара составил 7,97 грн., продажи – 8,13 грн.