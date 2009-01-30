Банк России продал все облигации ипотечных агентств США

Банк России продал все облигации американских ипотечных агентств - в международных резервах РФ их не осталось, заявил в пятницу председатель ЦБ Сергей Игнатьев, сообщает РИА Новости..

"Уже продали все. Заработали денег, ничего не потеряли", - сказал Игнатьев журналистам, отвечая на вопрос, сколько в международных резервах осталось облигаций Fannie Mae и Freddie Mac.

Говоря о возможности повышения в ближайшее время ставок РЕПО, глава Центробанка сказал: "Интересный вопрос, спасибо за подсказку".

В последние два дня эксперты отмечают, что увеличившийся после завершения налоговых платежей объем ликвидности в значительной своей части поступает на валютный рынок в ожидании дальнейшей девальвации рубля.

Отвечая на вопрос об объеме валютных интервенций Банка России в последние дни, Игнатьев сообщил, что "ЦБ продал немного".