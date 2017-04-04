Гривня немного опустилась на межбанке

Во вторник, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,10/27,14 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8277/28,8597 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4799/0,4808 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1013 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 122 сделки на сумму 62,04 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,99/27,03 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7821/28,8193 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.