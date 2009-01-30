«Правэкс-Банк» в 2008 году сократил прибыль

«Правэкс-Банк» в 2008 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2007 годом почти в 86 раз – до 443 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

Согласно предоставленной информации, за 2008 год активы банка увеличились на 19% и на 1 января 2009 года составили 7,268 млрд. грн., обязательства – на 10%, до 5,944 млрд. грн., собственный капитал – на 88%, до 1,324 млрд. грн., уставный капитал – более чем в 2 раза, до 991,499 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

На 1 января 2009 года «Intesa Sanpaolo» владела 100% акций этого финансового учреждения.