Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции в Украине: рост цен ускорится до 10%

Всемирный банк повысил прогноз по инфляции в Украине на 2017 год до 10% с 8,5%, прогнозируемых ранее, сообщила ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации обновленного макроэкономического прогноза ВБ.

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По ее словам, проведенное в Украине повышение минимальной заработной платы вынудило Всемирный банк ухудшить прогноз по инфляции на 2017 год. «Сейчас мы ожидаем инфляцию на уровне 10%», - сказала Головач.

Согласно материалам Всемирного банка, в 2018 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 7%, в 2019 году – до 6%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2%, по сравнению с январем – замедлилась до 1%. С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление инфляции до 9,1% в 2017 году и до 6% в 2018 году.