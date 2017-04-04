Гройсман обещает продолжить повышать зарплаты учителям

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство продолжит повышать заработные платы учителям.

Читайте такжеГройсман рассказал о зарплатах в 2017 году: повышать "минималку" больше не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время конференции на тему: «Профессиональное образование и подготовка рабочих кадров: содействие социально-экономическому и региональному развитию Украины» сегодня в Киеве.

"Мы начали повышать заработную плату в сфере образования и будем это делать и впредь", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2017 год дополнительно предусмотрено 28 млрд грн на обеспечение повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.

В декабре 2016 года Кабмин одобрил механизм повышения должностных окладов учителям на два тарифных разряда с 1 января 2017 года. Как заявлял Гройсман, таким образом зарплаты учителей вырастут на 50%.