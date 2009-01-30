Доверие к НБУ восстановится при новом руководстве

Украинские политологи считают, что для восстановления доверия к Нацбанку и национальной валюте нужно как можно скорее решить вопрос о назначении нового руководителя НБУ.

В частности, сегодня, во время пресс-конференции президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ заметил, что с политической точки зрения решение Верховной Рады по Владимиру СТЕЛЬМАХУ было вполне обоснованным.

И.ЖДАНОВ пояснил это тем, что председатель Нацбанка не должен был допускать спекулятивные операции с национальной валютой. Кроме того, по его словам, не понятно, каким образом председатель НБУ мог уйти в отпуск или поехать в командировку, когда существует угрожающая ситуация для национальной валюты.

«Коль уж так председатель НБУ ведет себя, то нужно подумать о пенсии», - сказал И.ЖДАНОВ.

По его словам, исходя из заявлений Секретариата Президента, ситуация вокруг руководителя НБУ будет развиваться по конфликтному сценарию и Президент не пойдет на уступки правительству и Верховной Раде.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ критически отнесся к существующему на сегодняшний день публичному обсуждению действий НБУ. «Не нужно было приобщать общество к этому компромату», - сказал он.

При этом, по словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, на сегодняшний день уже не важно, прав в своих действиях председатель НБУ или не прав, и нужно срочно менять руководство НБУ. «Нужно действовать быстро для того, чтобы вернуть доверие к Нацбанку», - сказал он.

В свою очередь, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что отставка В.СТЕЛЬМАХА с политической точки зрения является верной, поскольку недоверие общества и политикума к НБУ впервые достигло критической отметки.

В то же время, по его словам, с правовой точки зрения решение, принятое Верховной Радой, весьма сомнительно. «Поэтому развитие событий может быть таким, что произойдет консервирование этого конфликта и от имени В.СТЕЛЬМАХА временно будет действовать его первый заместитель Анатолий ШАПОВАЛОВ», - сказал В.ФЕСЕНКО.

По словам В.ФЕСЕНКО, единственным выходом из сложившейся ситуации является добровольная отставка В.СТЕЛЬМАХА, поскольку Президент не сделает этого, потому что это будет означать признание его поражения.

Справка УНИАН. 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины.