Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины

Ускорение темпов реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие 2 года, сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики Всемирного банка Фарук Хан в ходе презентации обновленного макроэкономического прогноза ВБ.

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«У нас есть и хорошие новости: ускорение темпов проведения реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие 2 года», - сказал он.

Представитель ВБ напомнил, что рост экономики Украины в 2016 году составил 2,3%.

Ключевые реформы, необходимые для ускорения экономического роста в Украине, по оценкам Всемирного банка, включают преобразования для повышения конкурентоспособности реального сектора экономики, дальнейшую консолидацию в фискальном секторе и возобновление банковского кредитования.

В частности, преобразования в фискальном секторе предполагают реформы в сфере налогового администрирования, расширения налоговой базы, а также реформирование систем социального и пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%.

Согласно обновленным прогнозам, рост экономики Украины в 2018 году составит 3,5%, в 2019 году – 4%.

Дефицит госбюджета, по оценкам ВБ, составит 3,1% в 2017 году, 2,6% в 2018 и 2,4% ВВП в 2019 году.

Государственный и гарантированный государством долг составит 88,8% в 2017 году, 83,5% в 2018 и 75,9% в 2019 году.