ЕЦБ ввел в обращение новую банкноту в 50 евро (фото)

Европейский центральный банк с 4 апреля ввел в обращение новую купюру номиналом 50 евро, говорится в сообщении на сайте ЕЦБ.

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Новая банкнота содержит ряд новых ступеней защиты, чтобы ее было труднее подделать. В частности, на банкноте появился дополнительный водяной знак и новая голограмма в виде портрета Европы, персонажа из греческой мифологии.



Напомним, в прошлом году ЕЦБ решил не продолжать выпуск банкнот номиналом 500 евро, но первая серия этих банкнот останется законным платежным средством в течение неограниченного периода времени.На лицевой стороне банкноты расположен "изумрудный номер", блестящая цифра 50, которая при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего и отражает влияние света, который двигается вверх и вниз.