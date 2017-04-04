Die Presse: Дилемма России с рублем

С 2014 года рубль резко обесценился. Сейчас валюта настолько сильная, как никогда. В других развивающихся странах аналогичная ситуация. Но почему Москва паникует?

Об этом пишет Эдуард Штайнер в статье "Дилемма России с рублем", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

В Москве никто на самом деле не знает, можно ли считать это поводом для радости. В принципе, все, что говорит об их силе, для россиян – бальзам на душу. И тем более то, что говорит о восстановлении экономики после двух лет спада.

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Поэтому незамеченной не осталась новость о том, что в первом квартале рубль укрепился и оказался среди трех наиболее популярных валют развивающихся стран. С начала года он вырос на 7,7% по отношению к доллару США. Больше выросли только мексиканский песо и южнокорейская вона.

Расхождение во взглядах

И все же радость в Москве нельзя назвать абсолютной. Там хорошо понимают, что из-за падения цен на нефть, западных санкций и структурного экономического кризиса, в период с осени 2014 года по январь 2016 года, стоимость валюты снизилась более, чем на 50% - несравнимо больше, чем другие валюты развивающихся рынков. Поэтому у российской валюты было больше возможностей для подъема. Но в течение года рубль вырос с 83,59 рублей за доллар до 55,96 рублей за доллар, и, таким образом, быстро достиг уровня начала июля 2015 года, и этот факт вызывает беспокойство.

Особенно этим недовольно министерство финансов, ведь слабость рубля позволяла спасти бюджет, несмотря на сокращение доходов в долларах от продажи нефти. Обмен доходов в долларах на слабый рубль формально предоставлял огромную сумму, с помощью которой проще было покрыть внутренние расходы в рублях.

Однако, теперь Россия столкнулась с явлением, когда курс рубля избавился от своей традиционно сильной зависимости от цен на нефть. Влияние цен на нефть на рубль сократилось на две трети, сказала глава центрального банка Эльвира Набиуллина. Результат: цена на нефть за последние несколько недель снизилась, но рубль укрепился еще больше. Стоимость рубля завышена на 12%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Конечно, не все разделяют обеспокоенность Силуанова. Разве что, упомянутая Набиуллина. Однако, она руководствуется другими мотивами. Ее главная цель состоит в том, чтобы уменьшить исторически высокий уровень инфляции в этом году на четыре процента. Она очень медленно продвигается в вопросе снижения ключевой процентной ставки. В марте она сократила ее с 10% до 9,75%. Как и в других странах с развивающейся экономикой, инфляцию снизить гораздо сложнее, чем процентную ставку. Это повлечет за собой более высокие доходы, а также укрепит валюту. Уже давно в страны с развивающейся экономикой съезжаются так называемые "кэрри трейдеры", которые зарабатывают на разнице в процентных ставках и курсах валют.

Угроза процессу импортозамещения

В Москве это вызывает беспокойство не только у Силуанова. Слабость рубля – в сочетании с запретом на западные сельскохозяйственные продукты – за последние два с половиной года фактически привела к значительному сокращению импорта, потому что он неожиданно подорожал в два раза. Это стало импульсом для развития производства в стране. В некоторых сегментах даже появилась заинтересованность в экспорте из России.

Но теперь правительство боится лишиться таких результатов. В феврале министерство финансов впервые за последние два года разрешило выход на валютный рынок для покупки долларов.