В Японии рекордное падение производства

Объемы промышленного производства в Японии в декабре сократились по сравнению с прошлым годом на 9,6%. Причина этого самого существенного снижения за всю историю ведения отчетности - падение экспорта в условиях экономического кризиса, сообщает Би-би-си.

Министр экономики Японии Каору Иосано заявил, что ситуация беспрецедентная и "падение производства, скорее всего, продолжится".

Уровень безработицы в декабре вырос до 4,4% - это рекордный уровень за последние три года. Согласно официальным данным, 2,7 миллиона японцев не имеют работы, это на 400 тысяч больше, чем год назад.

Премьер-министр Таро Асо заявил в парламенте, что предпримет решительные шаги, чтобы Япония первой вышла из кризиса, охватившего мировую экономику.

Согласно опубликованной статистике, также резкое упали темпы инфляции, а вероятность дефляции возросла. Экономисты опасаются, что из-за падающих цен потребители перестанут делать крупные приобретения, что лишь подстегнет рецессию.

По прогнозам Центробанка Японии, угроза дефляции будет сохраняться до 2011 года, поэтому учетная ставка была снижена практически до нуля.