Нацбанк ожидает еще $4,5 миллиарда от МВФ до конца года

Национальный банк ожидает, что Украина продолжит идти по пути реформ в рамках программы Международного валютного фонда и до конца года получит еще три транша финансирования на общую сумму около 4,5 млрд долл.

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Об этом в ходе брифинга в НБУ сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, средства четвертого транша кредита МВФ после третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной в размере 1 млрд долл. поступят на счета Национального банка в ближайшие дни.

Чурий отметил, что получение нашей страной всех четырех траншей в текущем году позволит нарастить золотовалютные резервы НБУ до 20,8 млрд долл.

Кроме того, по его словам, Украина в текущем году также ожидает поступления средств от Европейской комиссии в размере 1,2 млрд евро.

Чурий также сообщил, что в 2018 году наша страна рассчитывает получить 3,9 млрд долл. финансирования от фонда.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.