Нардеп Рабинович просит ГПУ и НАБУ не дать Гонтаревой сбежать из Украины

Глава Национального банка Валерия Гонтарева и ее заместитель Светлана Рожкова должны быть немедленно задержаны во избежание их побега за пределы Украины. Об этом заявил журналистам народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Я сегодня обратился как народный депутат к генпрокурору Луценко и главе НАБУ Сытнику с требованием не дать возможности главе правления Нацбанка Гонтаревой избежать ответственности за миллиардные хищения и убийство национальной валюты — и сбежать из Украины. Руководство НБУ должно понести уголовную ответственность. Мы добивались этого в течение почти двух месяцев на многотысячных митингах вместе с вкладчиками под стенами Нацбанка Украины, мы передавали силовым структурам пленки Гонтаревой-Рожковой еще зимой. И мы добьемся не только отставки, но и посадки Гонтаревой и Рожковой», — заявил депутат.

Он настаивает не просто на «почетной отставке», но и на детальном и публичном расследовании преступлений, связанных с финансовым сектором, которые сейчас расследуются силовиками и по которым на днях были осуществлены следственные действия в виде обысков и изъятия документов и компьютерной техники в кабинетах руководства НБУ. Текст обращения Вадим Рабинович обнародовал на своей странице в Facebook.

«Я обратился к генпрокурору и главе НАБУ с просьбой ускорить следственные действия, а также применять к руководителям Нацбанка в качестве предупредительного шага задержание с целью невозможности выезда за пределы Украины», — настаивает парламентарий.

Рабинович подчеркнул, что это необходимые меры, показательные для будущего руководства Национального банка Украины. «Кто бы ни пришел на место Гонтаревой и Рожковой, кто бы ни возглавил Нацбанк, он должен знать, что его предшественники, убивавшие гривну, обескровившие банковскую систему, кричавшие “вау”, получая откаты, как следует наказаны. Наказаны в уголовном порядке, а не поехали отдыхать с семьей, заполнив миллионные декларации. Лозунг наших митингов под Нацбанком остается актуальным: “Гонтареву – на нары”», — резюмировал лидер партии «За життя».