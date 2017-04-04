Украина до 2019 года должна выплатить почти $13 миллиардов по внешним долгам – НБУ

Украина в период с 2017 по 2019 годы для обслуживания и погашения государственного долга в иностранной валюте должна выплатить 12,8 млрд долл.

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Об этом в ходе брифинга в НБУ сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

«Украина до конца 2019 года должна выплатить 12,8 млрд долл. Поэтому для Украины очень важным является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Это важно для выполнения обязательств по внешним заимствованиям», - сказал Чурий.

По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать сохранению финансовой стабильности и возможности осуществления выплат.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины за февраль 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,78% - до 71,76 млрд долл. США по состоянию на 28 февраля.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.