Ярославский действительно покупает ИНГО Украина

Группа DCH Александра Ярославского подтвердила факт покупки бизнесменом компании "ИНГО Украина". Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы DCH, передает РБК-Украина.

«По состоянию на сегодняшний день уже подписаны документы по покупке 25 %-го пакета акций, завершаются формальные процедуры по закрытию сделки. Дальнейшая стратегия DCH по отношению к данному активу направлена на увеличение доли до 100 %», -сообщают в компании.

Владелец и президент DCH Александр Ярославский так прокомментировал свое новое приобретение: «Почему купил? Потому что экономику надо поднимать, а в страну инвестировать. Внешние инвесторы не придут, если не увидят, что внутри есть жизнь, что украинский бизнес не убегает, а вкладывает. А почему ИНГО? В январе удалось запустить ХТЗ, производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера – стало скучно и купили ИНГО. Так актив за активом будем двигаться и дальше».

Как известно, группа DCH Александра Ярославского за 20 лет работы в Украине успешно занималась развитием различных инвестиционных проектов, в числе которых «УкрСиббанк», Черкасский «Азот», «Киевстар» и др. Инвестиции Александра Ярославского только в развитие Харьковского региона превысили $1 млрд., из них $300 млн. - в подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012. Предыдущим приобретением бизнесмена является Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в канун православного Рождества текущего года.

«ИНГО Украина» - одна из старейших и крупнейших украинских страхових компаний, стабильно входит в число лидеров рынка по суммам страховых выплат, объему страховых премий и величине собственных активов. Имеет 28 видов лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, разветвленную филиальную сеть, обслуживает и розничных, и корпоративных клиентов. В конце 2016 г. года Рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне uaАА (наивысшая надежность) с прогнозом «стабильный».