Темпы мирового экономического роста упали очень низко

Темпы мирового экономического роста сократились до самого низкого уровня со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается в новом докладе Международного валютного фонда, текст которого размещен на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

Авторы исследования констатируют, что в 2009 году будет наблюдаться дальнейшее замедление развития.

Ожидается, что темпы роста в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах резко сократятся и упадут с 6,25% 2008 в году до 3,25% в 2009 году. Это станет результатом снижающегося спроса на экспорт, падения цен на биржевые товары и жестких ограничений на внешнее финансирование.

В целом, прогнозируют эксперты, мировой экономический рост снизится до половины процента – самого низкого уровня со времен Второй мировой войны.

МВФ констатирует, что самый значительный удар нынешний финансовый кризис нанес Европе. Все страны континента с развитой экономикой находятся в рецессии, а несколько стран региона с быстро растущей экономикой и формирующимся рынком обратились к МВФ и Европейскому Союзу за финансовой помощью.

В течение нескольких месяцев МВФ утвердил чрезвычайные займы для Венгрии, Украины, Исландии, Беларуси и Латвии на сумму свыше 39 млрд. долларов. Вскоре будет рассмотрена заявка от Сербии.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.