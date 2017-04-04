Украинцы с завтрашнего дня смогут покупать валюту на 150 тысяч гривень в сутки

Национальный банк Украины принял решение о повышение с 5 апреля лимита покупки наличной валюты населением в 12,5 раз с 12 тысяч гривень, предусмотренных в настоящее время, до 150 тысяч гривень.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на соответствующее постановление правления НБУ.

"Национальный банк продолжает существенно смягчать ограничение на продажу наличной иностранной валюты населению... До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тысяч гривень в эквиваленте одному лицу в день. Отныне Национальный банк повысил эту максимальную сумму до 150 тысяч гривень, то есть до суммы, сверх которой финансовые операции с наличными подлежат обязательному финансовому мониторингу", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что такой шаг поможет увеличить глубину и ликвидность официального наличного валютного рынка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне 2016 года повысил лимит покупки наличной валюты физическими лицами, ранее установленный на уровне эквивалента 6 тысяч гривень в день на одного клиента, в 2 раза - до эквивалента 12 тысяч гривень в день.

Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течении 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты. Решение Международного валютного фонда 3 апреля о выделении нашей стране четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов позволило Национальному банку Украины более активно проводить политику валютной либерализации.