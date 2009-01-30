ВОЛЯ и ”ПриватБанк” реализовали дополнительный сервис оплаты услуг

Компания ВОЛЯ и "ПриватБанк" реализовали дополнительный сервис оплаты абонентами компании ВОЛЯ услуг через Интернет картами Visa и MasterCard. Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

«С января текущего года любой абонент компании ВОЛЯ сможет пополнить свой счет через Интернет при помощи карт Visa и MasterCard, используя дополнительный платежный сервис "ПриватБанка" «Быстро Оплатить» (https://secure.privatbank.ua/volia/)», - отметила она.

По данным А.СИГДЫ, новая возможность оплаты была реализована компанией в дополнение к имеющимся системам - сегодня компания ВОЛЯ обеспечивает своим абонентам «максимально широкий выбор» различных платежных систем для удобства оплаты услуг.

Пополнение счета абонента с помощью дополнительного сервиса оплаты услуг "ПриватБанк" через Интернет картами Visa и MasterCard производится в режиме онлайн. Для пополнения абоненту нужно знать только номер Договора. Абоненту не нужно предварительно регистрироваться в системе платежей – достаточно зайти в веб-интерфейс сервиса «Быстро оплатить», выбрать услугу для оплаты («Воля Бродбенд», «Воля Преміум ТВ» или «Аналоговое ТВ»), указать номер договора и сумму оплаты, после чего ввести реквизиты платежной карты Visa или MasterCard любого украинского банка. Минимальная сумма пополнения счета – 5 грн. Комиссия с абонента не берется.

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ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году. Активы банка на 1 октября 2008 г. составляли 73 млрд. 412 млн. 392 тыс. грн., обязательства - 65 млрд. 716 млн. 995 тыс. грн., собственный капитал - 7 млрд. 695 млн. 397 тыс. грн. Уставный капитал банка за 9 месяцев п.г. увеличился более чем вдвое и на 1 октября 2008 г. составлял 5 млрд. 684 млн. 882 тыс. грн. Чистая прибыль ЗАО КБ «ПриватБанк» в январе-сентябре 2008 года составила 791,489 млн. грн.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги двух крупнейших в Украине дата-центров.

Компанией ВОЛЯ реализованы следующие возможности оплаты для своих абонентов: оплата через Портал абонента компании ВОЛЯ, который обеспечивает возможность управления услугами через Интернет (абоненты компании могут в режиме on-line проверять информацию об остатке средств на своем лицевом счете, контролировать пользование услугами, оплачивать услуги, формировать счет и подтверждать его оплату, приостанавливать и возобновлять пользование услугами, заказывать дополнительные сервисы); оплата через систему Portmone.com; сервис «Быстро Оплатить» от "ПриватБанка"; cистема приема платежей MONEY.UA; а также системы WebMoney, Интернет.Деньги и Interplat. Кроме того, абоненты компании могут пополнить свой лицевой счет через платежные терминалы I-Box, расположенные по городу Киеву.