Нацбанк с 5 апреля снижает норму продажи валютной выручки экспортеров

Национальный банк Украины принял решение о снижении с 5 апреля нормы обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском валютном рынке Украины до 50% с 65%, предусмотренных в настоящее время.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на соответствующее постановление правления НБУ.

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"Национальный банк смягчает требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте. Отныне юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений. В первую очередь, этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу", - говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что это позволит уменьшить для таких предприятий курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций. В то же время, это ослабление не приведет к сокращению предложения валюты на межбанковском рынке, ведь сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютных поступлений, чем обязаны, - более 90%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне 2016 года снизил норму обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском валютном рынке Украины до 65% с 75%.

Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течении 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты. Решение Международного валютного фонда 3 апреля о выделении нашей стране четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов позволило Национальному банку Украины более активно проводить политику валютной либерализации.