Межбанк: доллар пошел вверх

На межбанке цены на американскую валюту вновь пошли вверх.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,7350/7,8225 грн., к 12:00 цены выросли 7,8400/7,8850 грн. К закрытию ценовые уровни достигли текущего максимума 7,9100/7,9350 грн.

В 14:20 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой по валютной паре USD/UAH – 7,68 грн., а цена продажи на аукционе составила - 7,75 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2155/0,2210 грн., а к 12:00 цены поднялись 0,2200/0,2230 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2210/0,2235 грн. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 35,4650 (+0,6200) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2875/1,2877 долл. США, а 15:15 упали 1,2819/1,2821 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9445/10,0875 грн., к 12:00 цены ушли вверх 10,0530/10,1410 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1255/10,2235 грн.