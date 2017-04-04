Украина может до конца года получить €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи ЕС - меморандум с МВФ

Украина может до конца 2017 года получить второй и третий транши макрофинансовой помощи от Европейского Союза общим объемом 1,2 млрд евро. Об этом говорится в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility.

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«Существуют прямые финансовые гарантии на следующие 12 месяцев с хорошими перспективами для продолжения программы сотрудничества. Они включают второй и третий транши макрофинансовой помощи от ЕС (каждый по 600 млн евро) в первом квартале 2017 года и в четвертом квартале 2017 года соответственно», - говорится в меморандуме.

При этом в МВФ отметили, что при условии реализации необходимых реформ, Украина имеет хорошие перспективы закрытия потребности во внешнем финансировании до конца программы сотрудничества с Фондом.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ожидает получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро на текущей неделе.