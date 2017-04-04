Меморандум с МВФ предполагает реструктуризацию "долга Януковича"

Обновленный меморандум о сотрудничестве по программе расширенного финансирования между Украиной и Международным валютным фондом предполагает достижение реструктуризации «российского долга» в 3 млрд долл. на общих основаниях с другими держателями украинских еврооблигаций, согласившимися на реструктуризацию.

Соответствующая позиция содержится в тексте меморандума.

«Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут реструктуризированы в соответствии с параметрами программы (сотрудничества между Украиной и МВФ - УНИАН)», - говорится в меморандуме.

Параметры программы предусматривают реструктуризацию пакета еврооблигаций на общих основаниях, договоренность о которых была достигнута с комитетом держателей украинского долга экс-министром финансов Натальей Яресько в 2015 году.

При этом в Фонде подчеркнули, что Украина выполнила критерий «доброй воли», предусматривающий добросовестное желание заемщика достичь договоренности о механизме погашения задолженности перед кредитором, и достигла соответствия политике МВФ.

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В то же время, Украину призвали проявлять «добрую волю» и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

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Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте 2015 года. В декабре 2015 года МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.

Лондонский суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение иска России против Украины по «долгу Януковича» в 3 млрд долл., не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле. При этом суд одобрил подачу Украиной апелляции на решение суда, а также заморозил вступление принятого решения в силу до апелляции.