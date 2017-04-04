Украина пообещала принять законодательство относительно пенсионной реформы до конца месяца - меморандум с МВФ

Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.

Соответствующая информация содержится в перечне структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между Украиной и МВФ.

«Некоторые шаги по урезанию привилегированных пенсий были сделаны, но откладываемый в течение долгого времени пересмотр пенсионной системы крайне необходим. Реформы должны сфокусироваться на уменьшении масштабов раннего ухода на пенсию, повышении критериев необходимого количества лет работы для выхода на пенсию и создании мотивации платить взносы, а также уходить на пенсию позднее. С учетом того, что влияние этих решений на состояние финансов в пенсионной системе будет постепенным, критически важно действовать незамедлительно», - говорится в меморандуме.

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В письме о намерениях руководства Украины к МВФ, подписанном президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром финансов Александром Данилюком и главой Нацбанка Валерией Гонтаревой говорится, что пенсионная реформа будет реализована в срок.

«Реформа предусматривает следующие элементы, первое: новый набор опций для выхода на пенсию, с большим количеством вариантов пенсионных возрастов, чем есть сейчас, что даст возможность предложить выбор (времени выхода на пенсию - УНИАН), который будет зависеть от количества лет работы. Второе - экономия 3% ВВП (уменьшение дефицита Пенсионного фонда до 3% с 6% ВВП - УНИАН), в том числе, за счет увеличения эффективного количества лет работы перед выходом на пенсию. Третье - убежденность в том, что украинские граждане будут получать пенсии в размере, пропорциональном их взносам, и адекватном реальной ситуации», - говорится в письме.

При этом украинское руководство отмечает, что реформированная система будет применена ко всем категориям населения, за исключением ограниченного списка опасных профессий.

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Кроме того, переходный период от новой системы к старой будет осуществлен за счет создания персонифицированных счетов работников, на которые работодатели будут начислять надбавки социального страхования, стимулирующие к более позднему выходу на пенсию.

Как сообщал УНИАН, ранее в МВФ заявили, что Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз после третьего транша.

Согласно предварительным заявлениям украинских властей, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы – гривни.