Украинские власти хотят до конца года набрать еще $8 миллиардов кредитов

Украина планирует до конца 2017 года получить 8 миллиардов долларов от международных партнеров, включая еще три транша Международного валютного фонда - в мае на 1,9 миллиарда долларов, августе и сентябре - по 1,3 миллиарда долларов.

Соответствующие данные содержится в обновленном меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility.

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Таким образом, с учетом принятого Советом директоров Фонда решения о выделении стране четвертого транша в 1 миллиард долларов, Украина в 2017 году планирует получить 5,5 миллиарда долларов от МВФ.

При этом, согласно меморандуму, другие международные партнеры, включая Евросоюз и США, в 2017 году выделят Украине еще 2,5 миллиарда долларов, доведя суммарное финансирование программы EFF в текущем году до 8 миллиардов долларов.

В МВФ потребность Украины в финансировании на текущий год оценивают в 12,4 миллиарда долларов. С учетом привлечения Украиной 8 миллиардов долларов от Фонда и других партнеров, еще 4,4 миллиарда долларов для покрытия потребности в финансировании обеспечивает реструктуризация долга по еврооблигациям, уменьшающая долговую нагрузку на страну на эту сумму.

Также меморандум предусматривает привлечение в текущем году 0,9 миллиарда долларов проектного финансирования и выход Украины на рынок заимствований для привлечения еще 1 миллиард долларов.

В 2018 году сотрудничество Украины и МВФ предусматривает выделение еще четырех траншей - в феврале, мае, августе и ноябре, каждый объемом по 955 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 миллиард долларов.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз после третьего транша.

Международный валютный фонд призвал украинскую власть для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.