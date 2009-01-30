Правительство намерено выделить «Артеку» 30 млн. грн.

Правительство намерено выделить из резервного фонда 30 млн. грн. на проведение капитального ремонта Международного детского центра «Артек».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании по вопросам функционирования МДЦ «Артек».

«Завтра на внеочередном заседании правительства мы сделаем не очень характерную вещь – мы выделим из резервного фонда Кабинета министров необходимые средства, по моим расчетам, это около 30 млн. грн., которые необходимы для капитального ремонта, чтобы привести в нормальное состояние «Артек», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также поручила Министерству финансов сегодня в течение дня пересмотреть годовое финансирование МДЦ «Артек».

«Необходимо это сделать в течение сегодняшнего дня – это 19 млн. грн., которые выделены «Артеку» на 2009 год и растянуты по году, мы сейчас перетянем их на первый квартал, и первый квартал будет финансироваться на счет этих средств», - уточнила она.

По ее словам, правительство также намерено изучить возможность дополнительного финансирования МДЦ «Артек» в апреле-декабре 2009 года на уровне 57 млн. грн.