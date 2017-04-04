Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,11 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2711,8953 (4 апреля – 2702,4639)

100 EUR – 2888,4397 (4 апреля – 2881,0968)

10 RUR – 4,7951 (4 апреля – 4,8138)

Читайте такжеУкраинцы с завтрашнего дня смогут покупать валюту на 150 тысяч гривень в сутки

Как сообщал УНИАН, 4 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,15 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8802/28,9201 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1190 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на сумму 233,04 миллиона долларов.