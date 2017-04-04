Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,11 за доллар
Официальный курс НБУ на 5 апреля: 100 USD – 2711,8953 гривни; 100 EUR – 2888,4397 гривни; 10 RUR – 4,7951 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2711,8953 (4 апреля – 2702,4639)
100 EUR – 2888,4397 (4 апреля – 2881,0968)
10 RUR – 4,7951 (4 апреля – 4,8138)
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Как сообщал УНИАН, 4 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,11/27,15 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8802/28,9201 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,1190 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на сумму 233,04 миллиона долларов.