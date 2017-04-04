Подробности меморандума с МВФ: продажа земли, пенсионная реформа и $8 миллиардов новых долгов

Получение четвертого транша кредита Международного валютного фонда является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз после третьего транша.

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Продолжение сотрудничества с МВФ предполагает реализацию Украиной ряда структурных реформ, направленных на восстановление экономики страны.

В частности, меморандумом МВФ предполагается принятие Украиной закона, регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - по истечении моратория - запуск продажи сельхозземель.

"Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важной для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер. Принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года. После окончания моратория на продажу сельхозземель в конце 2017 года, появится возможность продажи государственной и частной земли (с 2018 года - УНИАН)", - говорится в письме.

Принятие до конца мая необходимого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонду о намерениях украинского руководства.

Также Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по масштабной пенсионной реформе до конца апреля, поскольку ранее в Фонде заявили, что страна не может откладывать проведение этой реформы, в том числе повышение эффективного пенсионного возраста.

"Некоторые шаги по урезанию привилегированных пенсий были сделаны, но откладываемый в течение долгого времени пересмотр пенсионной системы крайне необходим. Реформы должны сфокусироваться на уменьшении масштабов раннего ухода на пенсию, повышении критериев необходимого количества лет работы для выхода на пенсию и создании мотивации платить взносы, а также уходить на пенсию позднее. С учетом того, что влияние этих решений на состояние финансов в пенсионной системе будет постепенным, критически важно действовать незамедлительно", - говорится в меморандуме.

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При этом украинское руководство отмечает, что реформированная система будет применена ко всем категориям населения, за исключением ограниченного списка опасных профессий.

Кроме того, переходный период от новой системы к старой будет осуществлен за счет создания персонифицированных счетов работников, на которые работодатели будут начислять надбавки социального страхования, стимулирующие к более позднему выходу на пенсию.

В случае успешной реализации земельной и пенсионной реформ, Украина планирует до конца 2017 года получить 8 миллиардов долларов от международных партнеров, включая еще три транша Международного валютного фонда - в мае на 1,9 миллиарда долларов, августе и сентябре - по 1,3 миллиарда долларов.

Таким образом, с учетом принятого Советом директоров Фонда решения о выделении стране четвертого транша в 1 миллиард долларов, Украина в 2017 году планирует получить 5,5 миллиарда долларов от МВФ.

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При этом, согласно меморандуму, другие международные партнеры, включая Евросоюз и США, в 2017 году выделят Украине еще 2,5 миллиарда долларов, доведя суммарное финансирование программы EFF в текущем году до 8 миллиардов долларов.

Кроме того, обновленный меморандум МВФ предполагает реструктуризацию "российского долга" в 3 миллиарда долларов на общих основаниях с другими держателями украинских еврооблигаций, согласившимися на реструктуризацию.

"Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут реструктуризированы в соответствии с параметрами программы (сотрудничества между Украиной и МВФ - УНИАН)", - говорится в меморандуме.

При этом в Фонде подчеркнули, что Украина выполнила критерий "доброй воли", предусматривающий добросовестное желание заемщика достичь договоренности о механизме погашения задолженности перед кредитором, и достигла соответствия политике МВФ.

Одновременно с этим Фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2017 году до 2% с 2,5%, прогнозируемых ранее. При это среднесрочная перспектива останется без изменений, и рост экономики в 2018 году составит 3,2%, в 2019 году – 3,5%, в 2020 и 2021 году – по 4%.

Показатель инфляции, по прогнозам ключевого кредитора страны, снизится до 10% в 2017 году, до 7% - в 2018, 6% – в 2019 и 5% - в 2020 и 2021 годы.

Бюджетный дефицит, по оценкам МВФ, составит 3% ВВП в 2017 году, 2,5% - в 2018, 2,3% – в 2019, 2,1% в 2020 и 2% в 2021 году.

Уровень госдолга Фонд прогнозирует в пределах 89,8% ВВП в 2017 году, 85,3% - в 2018, 78,1% – в 2019, 71,6% в 2020 и 65,6% в 2021 году.