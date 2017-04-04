Подробности меморандума с МВФ: продажа земли, пенсионная реформа и $8 миллиардов новых долгов

20:14, 04 апреля 2017
Финансы
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Продолжение сотрудничества с МВФ предполагает реализацию Украиной ряда структурных реформ, направленных на восстановление экономики страны.

Иллюстрация REUTERS

Получение четвертого транша кредита Международного валютного фонда является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз после третьего транша.

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Продолжение сотрудничества с МВФ предполагает реализацию Украиной ряда структурных реформ, направленных на восстановление экономики страны.

В частности, меморандумом МВФ предполагается принятие Украиной закона, регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - по истечении моратория - запуск продажи сельхозземель.

"Либерализация рынка земли, включая продажу сельскохозяйственной земли, остается важной для усиления потенциала экономического роста Украины. В связи с этим мы создали рабочую группу с соответствующими министерствами в сотрудничестве со Всемирным банком, которая подготовит закон для открытия рынка земли и ее продажи с учетом ограничительных мер. Принятие парламентом закона об обороте сельхозземель ожидается в конце мая 2017 года. После окончания моратория на продажу сельхозземель в конце 2017 года, появится возможность продажи государственной и частной земли (с 2018 года - УНИАН)", - говорится в письме.

Принятие до конца мая необходимого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонду о намерениях украинского руководства.

tsn.ua

Также Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по масштабной пенсионной реформе до конца апреля, поскольку ранее в Фонде заявили, что страна не может откладывать проведение этой реформы, в том числе повышение эффективного пенсионного возраста.

"Некоторые шаги по урезанию привилегированных пенсий были сделаны, но откладываемый в течение долгого времени пересмотр пенсионной системы крайне необходим. Реформы должны сфокусироваться на уменьшении масштабов раннего ухода на пенсию, повышении критериев необходимого количества лет работы для выхода на пенсию и создании мотивации платить взносы, а также уходить на пенсию позднее. С учетом того, что влияние этих решений на состояние финансов в пенсионной системе будет постепенным, критически важно действовать незамедлительно", - говорится в меморандуме.

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При этом украинское руководство отмечает, что реформированная система будет применена ко всем категориям населения, за исключением ограниченного списка опасных профессий.

Кроме того, переходный период от новой системы к старой будет осуществлен за счет создания персонифицированных счетов работников, на которые работодатели будут начислять надбавки социального страхования, стимулирующие к более позднему выходу на пенсию.

Иллюстрация REUTERS

В случае успешной реализации земельной и пенсионной реформ, Украина планирует до конца 2017 года получить 8 миллиардов долларов от международных партнеров, включая еще три транша Международного валютного фонда - в мае на 1,9 миллиарда долларов, августе и сентябре - по 1,3 миллиарда долларов.

Таким образом, с учетом принятого Советом директоров Фонда решения о выделении стране четвертого транша в 1 миллиард долларов, Украина в 2017 году планирует получить 5,5 миллиарда долларов от МВФ.

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При этом, согласно меморандуму, другие международные партнеры, включая Евросоюз и США, в 2017 году выделят Украине еще 2,5 миллиарда долларов, доведя суммарное финансирование программы EFF в текущем году до 8 миллиардов долларов.

REUTERS

Кроме того, обновленный меморандум МВФ предполагает реструктуризацию "российского долга" в 3 миллиарда долларов на общих основаниях с другими держателями украинских еврооблигаций, согласившимися на реструктуризацию.

"Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут реструктуризированы в соответствии с параметрами программы (сотрудничества между Украиной и МВФ - УНИАН)", - говорится в меморандуме.

При этом в Фонде подчеркнули, что Украина выполнила критерий "доброй воли", предусматривающий добросовестное желание заемщика достичь договоренности о механизме погашения задолженности перед кредитором, и достигла соответствия политике МВФ.

Иллюстрация REUTERS

Одновременно с этим Фонд ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2017 году до 2% с 2,5%, прогнозируемых ранее. При это среднесрочная перспектива останется без изменений, и рост экономики в 2018 году составит 3,2%, в 2019 году – 3,5%, в 2020 и 2021 году – по 4%.

Показатель инфляции, по прогнозам ключевого кредитора страны, снизится до 10% в 2017 году, до 7% - в 2018, 6% – в 2019 и 5% - в 2020 и 2021 годы.

Бюджетный дефицит, по оценкам МВФ, составит 3% ВВП в 2017 году, 2,5% - в 2018, 2,3% – в 2019, 2,1% в 2020 и 2% в 2021 году.

Уровень госдолга Фонд прогнозирует в пределах 89,8% ВВП в 2017 году, 85,3% - в 2018, 78,1% – в 2019, 71,6% в 2020 и 65,6% в 2021 году.

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