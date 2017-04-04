"Ощадбанк" полностью погасил рефинансирование НБУ

Государственный "Ощадбанк" окончательно погасил кредиты рефинансирования, полученные у Национального банка Украины на условиях рефинансирования, заплатив сегодня, 4 апреля, остаток задолженности - 2 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба банка, речь идет о кредитах, полученных в НБУ с ноября 2008 по июнь 2014 года на общую сумму 19,9 миллиарда гривень.

"Сегодня завершается девятилетняя история. За три года мы смогли в полном объеме вернуть значительную сумму рефинансирования, которая была получена в 2008 году", – подчеркнул глава правления банка Андрей Пышный.

По его словам, досрочное погашение стало возможным благодаря эффективному привлечению банком средств юридических и физических лиц, что позволило заменить средства НБУ собственной ресурсной базой.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.