Ющенко: нужно срочно пересмотреть макропоказатели и бюджет-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым срочно пересмотреть макропоказатели и Госбюджет на 2009 год и снизить прогноз ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам.

«Нам нужно переоценить, как можно скорее, не теряя времени, базовые показатели, начиная от ВВП, безусловно, он не должен иметь тех розовых прогнозов, с которыми 30 дней назад премьер-министр выступала», - сказал Президент.

Он отметил, что показатель ВВП необходимо снижать. «И не в размере одного процента, двух или трех. Сегодня те эксперты, на которых можно положиться, как на серьезных, даже прогноз минус 5 процентов считают оптимистическим», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что в СП призывают правительство срочно внести изменения в Государственный бюджет на 2009 год с учетом новой цены на газ и не исключают, что это сделает глава государства в случае бездеятельности правительства в этом вопросе.

Он отметил, что ресурсов в Госбюджете хватит максимум на четыре-пять месяцев, поэтому правительство должно срочно пересмотреть бюджет хотя бы с учетом новой цены на газ.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн.

Госбюджет на 2009 года рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. гривень, инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» был принят Верховной Радой 26 декабря 2008 г. и в этот же день его подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2009 года на уровне 5%.

Согласно ноябрьскому (ноябрь 2008 года) прогнозу ЕБРР, рост ВВП Украины в 2009 году ожидался на уровне 1%.