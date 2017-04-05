Порошенко: предоставление ЕС 600 миллионов евро помощи является признанием украинских реформ

Президент Украины Петр Порошенко считает предоставление Европейским Союзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро признанием прогресса Украины на пути реформ.

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«Приветствую предоставление Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это - признание нашего прогресса на пути реформ и свидетельство неизменной поддержки Евросоюзом преобразований в Украине», - отметил он.

«Спасибо президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и вице-президенту ЕК Валдису Домбровскису за это важное решение», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко заявил, что ЕС предоставил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Украина получает второй транш макрофинансовой помощи от ЕС без каких-либо дополнительных условий.