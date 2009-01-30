Никакой глава НБУ сегодня не обеспечит курс 6-6,5 грн. за долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на сегодняшний день нереально найти председателя Национального банка Украины, который бы обеспечил курс гривни на уровне 6-6,5 гривень за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на встрече с журналистами.

«Не найдется председатель, который это сделает», - сказал Президент, подчеркнув, что на сегодняшний день практически невозможно профинансировать дефицит бюджета в размере 70 млрд. грн.

«Поверьте, я не знаю банкира, который профинансировал бы 70 млрд., если у него есть дети и элементарная ответственность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что для того, чтобы установить курс 6 грн. за 1 долл., необходимо привлечь в Украину порядка 15 млрд. долларов.

«Есть специалисты, которые это могут сделать – склонить весь мировой рынок, чтобы они сегодня пришли с 15 млрд. в Украину? Думаю, что нет», - заявил Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день необходимо сделать все возможное для того, чтобы Национальный банк был вне политики. По словам Президента, на сегодняшний день скандал вокруг НБУ приводит к негативным финансовым последствиям.

«Разборки, которые были в понедельник вокруг Национального банка, за два дня с баланса банковской системы вывели 3,2 млрд. грн.», - заявил В.ЮЩЕНКО.

В связи с этим Президент обратился к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ с вопросом, способны ли они мобилизировать хотя бы половину из этой суммы, которая утрачена как ресурс развития экономики страны.

«Я умоляю, начиная с главы Наблюдательного совета НБУ, заканчивая политическими лидерами в парламенте, – дайте спокойно две недели поработать Национальному банку. Нам надо вернуть доверие людей и доверие бизнеса к нестабильным деньгам. Курс, который есть, вполне возможен для обслуживания, в том числе и через валютные резервы Нацбанка. Нет никакой трагедии. Нам просто нужно эти искусственные волнения, которые привнесены премьер-министром, правительством в отношении Владимира СТЕЛЬМАХА и Нацбанка… хорошо понимать, понимать их природу, и сказать категорическое "нет".

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Национальный банк должен быть истинно национальным институтом.

«Хочу подчеркнуть, не государственным институтом, а национальным институтом… Который управляет ресурсом, который использует в своей жизни и деятельности простой человек, гражданин Украины, бизнес, экономика, бюджет. Это глобальный национальный институт – это не государственный институт», - сказал Президент.

Справка УНИАН. 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении Сергея ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины».

В.ЮЩЕНКО решил обратиться в Конституционный Суд с ходатайством относительно разъяснения полномочий Верховной Рады в части освобождения от должности председателя Нацбанка по представлению Президента (пункт 18 ст. 85 Конституции Украины).

29 января конституционное представление Президента Украины поступило в Конституционный Суд.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.