Минфин опубликовал текст меморандума МВФ (документ)

Министерство финансов Украины опубликовала текст меморандума об экономической и финансовой политике сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщает пресс-служба Минфина.

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Документ также содержит письмо директору МВФ Кристине Лагард с подписями президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, министра финансов Владимира Данилюка и главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Меморандум содержит разделы "Денежно-кредитная и валютно-курсовая политика", "Направления политики в финансовом секторе", "Политика относительно доходов", "Фискальная политика", "Политика в энергетическом секторе", "Управление, бизнес климат и реформа государственных предприятий".

Также документ содержит обязательства Украины: предварительные меры и структурные маяки, и предлагаемый Украиной график траншей в рамках соглашения о механизме финансирования от МВФ.