Биткоин покоряет Японию: крупнейшая сеть магазинов страны ввела платежи в криптовалюте

Одна из крупнейших в Японии сетей магазинов электронных товаров Big Camera с 7 апреля начинает принимать платежи в виртуальной валюте биткоин, пишет "Коммерсант".

Компания уже заключила соглашение о сотрудничестве с японской биржей биткоинов bitFlyer, которая помогла разработать систему оплаты. Пока обладатели счетов в криптовалюте смогут расплатиться за покупку в двух гипермаркетах Big Camera в токийских районах Юракутё и Синдзюку.

Платеж ограничен 100 тыс. иен (около $904). Оплата производится по текущему курсу биткоина - на сегодняшний день он составляет около 129 тысяч иен ($1167) за 1 биткоин. В случае устойчивого спроса на новую услугу оператор сети планирует изучить возможность введения этой системы и в других магазинах.

Криптовалюта, в том числе биткоин, с 1 апреля получила в Японии статус платежного средства в соответствии с принятым ранее парламентом страны законом о валютном регулировании. При этом в самом документе прописано, что официальной денежной единицей является только иена.

По оценкам исследовательского института Fuji Chimera, объемы использования криптовалюты внутри Японии в 2015 году составили 185 млрд иен ($1,67 млрд). Эксперты прогнозируют, что к 2020 году этот показатель вырастет практически в 10 раз.

Биткоин — это цифровая валюта, появившаяся в 2009 году. Она не обеспечивается какими-либо материальными ценностями. Обмен биткоинами основан на принципе анонимности. Во многих странах статус биткоина до сих пор не определён или изменяется.