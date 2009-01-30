Ющенко не сторонник продажи валютной выручки экспортерами
Такое условие "не рыночно"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не является сторонником обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на встрече с журналистами.
Он подчеркнул, что считает такое условие не рыночным.
«Я бы этого не делал… Это не рыночно, потому что это подтверждение того, что у нас нет доверия к поведению клиента», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 28 января первый заместитель председателя Национального банка Украины, исполняющий обязанности председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ завил, что в НБУ считают, что введение обязательной продажи валютной выручки положительно повлияло бы на состояние валютного рынка.
По его словам, введение обязательной продажи валютной выручки было предложено Нацбанком и внесено в парламент через субъектов законодательной инициативы. Но эти законопроекты «даже не были рассмотрены в комитетах».
По информации Нацбанка, украинские предприятия имеют так называемые авуары за границей, а их объем колеблется от 3,6 до 4 млрд. долл. Несмотря на это, поступления валюты в страну сократились. Так, среднедневные поступления валюты в сентябре 2008 года составили 496,7 млн. долл., в октябре – 391,7 млн. долл., в ноябре – 360 млн. долл., в декабре – 356 млн. долл., за 20 рабочих дней января – 260 млн. долл.
«Поступления сократились, и где-то на треть сократилось предложение, потому что не все хотят продавать, надеются потом продать намного дороже», - сказал А.ШАПОВАЛОВ. При этом он отметил, что и спрос в январе сократился на треть, в то время как в сентябре, октябре, ноябре и декабре прошлого года он был на 5-7% больше, чем сами поступления.