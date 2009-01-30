Ющенко не сторонник продажи валютной выручки экспортерами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не является сторонником обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что считает такое условие не рыночным.

«Я бы этого не делал… Это не рыночно, потому что это подтверждение того, что у нас нет доверия к поведению клиента», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 января первый заместитель председателя Национального банка Украины, исполняющий обязанности председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ завил, что в НБУ считают, что введение обязательной продажи валютной выручки положительно повлияло бы на состояние валютного рынка.

По его словам, введение обязательной продажи валютной выручки было предложено Нацбанком и внесено в парламент через субъектов законодательной инициативы. Но эти законопроекты «даже не были рассмотрены в комитетах».

По информации Нацбанка, украинские предприятия имеют так называемые авуары за границей, а их объем колеблется от 3,6 до 4 млрд. долл. Несмотря на это, поступления валюты в страну сократились. Так, среднедневные поступления валюты в сентябре 2008 года составили 496,7 млн. долл., в октябре – 391,7 млн. долл., в ноябре – 360 млн. долл., в декабре – 356 млн. долл., за 20 рабочих дней января – 260 млн. долл.

«Поступления сократились, и где-то на треть сократилось предложение, потому что не все хотят продавать, надеются потом продать намного дороже», - сказал А.ШАПОВАЛОВ. При этом он отметил, что и спрос в январе сократился на треть, в то время как в сентябре, октябре, ноябре и декабре прошлого года он был на 5-7% больше, чем сами поступления.